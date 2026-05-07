Valverde ameniza confusão com Tchouaméni: "Essas coisas podem acontecer"

Valverde se pronunciou nas redes sociais sobre a confusão com Tchouaméni. O meia uruguaio precisou passar por exames médicos e foi constatado um traumatismo cranioencefálico, que pode o tirar dos gramados de 10 a 14 dias. Com isso, o camisa 8 está fora do El Clásico no domingo.

Valverde explicou toda a situação e citou o "cansaço da competição e a frustração" como amplificadores da confusão. Logo em seguida, o uruguaio daixou claro que sua contusão aconteceu por um acidente, já que ele acertou uma mesa.

"Durante a discussão, acidentalmente bati em uma mesa, causando um pequeno corte na minha testa que exigiu uma visita rotineira ao hospital. Em nenhum momento meu companheiro me acertou; eu também não o acertei", disse.

O Real enfrenta fase crítica na temporada, com a clara possibilidade de passar mais um ano sem um título relevante. O uruguaio disparou que o time merengue "desperdiçou mais um ano", e colocou isso como um dos possíveis gatilhos para a sua irritação.

O próximo jogo da equipe é o clássico diante do Barcelona, no Camp Nou, às 16h (de Brasília) do domingo, pela 35ª rodada do Espanhol. O time de Madrid tem 77 pontos e, em caso de derrota, verá o líder Barcelona chegar às 91 unidades e garantir o título nacional.

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Nota na íntegra

“Ontem tive um incidente com um companheiro de equipe durante um treino. O cansaço da competição e a frustração fizeram tudo parecer desproporcional. Em um vestiário normal, essas coisas podem acontecer e são geralmente resolvidas internamente, sem se tornar tudo público. Claramente, alguém aqui está espalhando rumores e, com uma temporada sem títulos, em que o Real Madrid está sempre sob escrutínio, tudo fica desproporcional.

Hoje tivemos outro desacordo. Durante a discussão, acidentalmente bati em uma mesa, causando um pequeno corte na minha testa que exigiu uma visita rotineira ao hospital. Em nenhum momento meu companheiro me acertou; eu também não o acertei. Sinto que minha raiva sobre a situação e frustração ao ver alguns de nós lutando para chegar ao fim da temporada, dando tudo de si, me levaram ao ponto de discutir com um companheiro. Peço desculpas. Peço desculpas de verdade porque essa situação me machuca; esse momento que estamos passando é doloroso. O Real Madrid é uma das coisas mais importantes da minha vida e eu não posso ser indiferente a isso.

O resultado é uma acumulação de coisas que culminam em uma briga sem sentido, prejudicando minha imagem e deixando espaço para dúvidas que vão adicionar lenha à fogueira de um acidente. Eu não ia me pronunciar até o fim da temporada. Fomos eliminados da Liga dos Campeões, e guardei minha raiva e ressentimento para mim. Desperdiçamos mais um ano, e eu não estava em posição de postar nas redes sociais quando a única cara que eu tinha para mostrar era em campo, e sinto que foi isso que fiz.

É por isso que sou o que mais está entristecido e sofrendo com essa situação que me impede de jogar a próxima partida devido a decisões médicas. Sempre dei tudo de mim, até o fim, e me dói mais do que a qualquer um não poder fazer isso. Estou à disposição do clube e dos meus companheiros para colaborar em qualquer decisão que julguem necessária. Obrigado”.