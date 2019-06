Sergio Ramos descarta saída e fala em se aposentar no Real Madrid

Nesta quinta-feira, a torcida do Real Madrid levou um susto. Isso porque, o zagueiro Sergio Ramos convocou uma entrevista coletiva não planejada. Para a alegria dos fãs, o defensor descartou qualquer possibilidade de transferência para a China e fez juras de amor ao clube da capital espanhola.

“Quero deixar claro meu futuro: sou madridista e quero me aposentar aqui. Não quero ir, nunca iria, e estaria disposto a jogar de graça aqui. Faz muito tempo que não falo do meu contrato ou de dinheiro com o Florentino (Pérez, presidente do Madrid)”, afirmou o jogador.

Sergio Ramos ainda confirmou que realmente houve uma proposta da China. Entretanto, negou as especulações de que teria colocado os dirigentes contra a parede. Além disso, reafirmou o desejo de continuidade no Real Madrid e de que conversou com o mandatário dos merengues para uma reconstrução da equipe.

“A oferta chegou quando a relação (com o Real) não estava como eu queria que estivesse. Mas nunca quis ir para a China, e não pedi carta de liberdade. Se especulou muito. Ontem nos falamos e queremos construir o futuro do Madrid juntos”, emendou.

Finalmente, frisou sobre a boa relação que tem com Florentino Pérez, e explicou que não renovou o contrato pelo fato de não ter acertado as bases. Vale destacar que o contrato de Sergio Ramos é válido até 2021

“Por mim renovava para toda a vida. O presidente e eu temos uma relação de pai e filho. Nos gostamos muito. Mas isso (a proposta da China) não foi nenhuma estratégia. Nem quero renovar. Estou contente com o que tenho”, encerrou.