Vini Jr. marca, e Real Madrid vence o Sevilla pelo Espanhol

Neste domingo, já sem nenhum compromisso no Campeonato Espanhol, o Real Madrid venceu o Sevilla por 1 a 0, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em confronto da penúltima rodada de La Liga. O brasileiro Vinicius Jr. anotou o único gol da partida para garantir o bom resultado.
Situação da tabela
Com o resultado, o Real segue na segue na segunda posição da tabela, agora com 83 pontos. O Sevilla, por sua vez, figura na 13ª posição da tabela, com 43.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
📋 Resumo do jogo
🔴SEVILLA 0 X 1 REAL MADRID🔵
🏆 Competição: Campeonato Espanhol (37ª rodada)
🏟️ Local: Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 14h (de Brasília)
Gols
⚽ Vinicius Jr., aos 15' do 1ºT (Real Madrid)
O gol do jogo
O Real Madrid ficou à frente no placar logo aos 15 minutos de jogo. Após jogada trabalhada pela direita do ataque merengue, Mbappé recebeu na entrada da área e, no domínio, ajeitou a bola para Vini Jr. chegar finalizando rasteiro de primeira, no canto de Vlachodimos.
Próximos jogos
Sevilla
Celta de Vigo x Sevilla (Campeonato Espanhol)
Data e horário: 23 de maio de 2026 (sábado) 16h
Local: Balaídos, em Vigo
Real Madrid
Real Madrid x Athletic Bilbao (Campeonato Espanhol)
Data e horário: 23 de maio de 2026 (sábado) 16h
Local: Bernabéu, em Madrid