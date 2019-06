Rodrygo será apresentado pelo Real Madrid nesta terça-feira

Nesta segunda-feira, o Real Madrid anunciou, por meio de nota oficial em seu site, a data da apresentação de Rodrygo no clube. O ex-jogador do Santos será apresentado nesta terça-feira pela manhã, no Salão de Honra do Estádio Santiago Bernabéu.

Após ser apresentado, ao lado do presidente Florentino Pérez, o jogador vestirá pela primeira vez o uniforme merengue para as tradicionais embaixadinhas no gramado do clube. Posteriormente, ele ainda atenderá a imprensa.

Hoje com 18 anos de idade, Rodrygo foi contratado pelo Real Madrid ainda aos 17 por 40 milhões de euros (cerca de R$ 172 milhões. Assim, o brasileiro se junta a Eden Hazard, Eder Militão, Jovic e Mendy na lista de reforços do clube para a temporada 2019/2020.

Na última sexta-feira, o atacante chegou a se encontrar com Pelé para receber a “bênção” do Rei antes da ida definitiva para a Espanha. Como jogador profissional do Santos, Rodrygo fez 82 jogos e marcou 17 gols.