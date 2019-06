Rodrygo recebe bênção de Pelé antes de ir para o Real Madrid

Depois de se despedir dos torcedores do Santos em uma homenagem na Vila Belmiro na última quarta-feira, o atacante Rodrygo postou nesta sexta-feira uma foto ao lado de Pelé, o Rei do futebol. O jovem de 18 anos está de malas prontas rumo ao Real Madrid.

“Hoje um dia mais que especial!! Pegando a bênção do Rei Pelé, hoje eu descobri porque realmente você foi o maior de todos os tempos, que humildade!!! Obrigado Deus por mais esse sonho realizado, esse dia com certeza vai ficar pra sempre na memória!! 👑🇧🇷🔟”, escreveu o atleta em sua conta oficial no Instagram.

Em uma das fotos, Pelé presenteia Rodrygo com uma camiseta da Seleção Brasileira dos anos 70, com um autógrafo para o ex-atacante do Peixe. O Santos, por sua vez, também fez uma postagem fazendo referência ao encontro.

Espero que não ocorra nenhum travamento do @Twitter, pois acabei de carregar essa imagem. O Maior de todos os tempos te deu a bênção. Voa, @rodrygogoes! #MeninosDaVila 🤴🏿⚡️ pic.twitter.com/tArOVz1Inv — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 14 de junho de 2019

No total, o Rayo fez 82 jogos como profissional do Peixe e marcou 17 gols. Agora, o jogador se juntará a Casemiro, Vinicius Jr e Marcelo nos merengues. A viagem de Rodrygo para a Espanha está marcada para este domingo, e na segunda, o jogador se apresenta ao Madrid.