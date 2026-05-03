Apostas

Real Madrid vence o Espanyol com dois de Vini Jr. e segue na briga pelo Espanhol

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto por JOSEP LAGO / AFP
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 03/05/2026 às 18:35

O Real Madrid venceu o Espanyol pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol neste domingo, no RCDE Stadium. O jogo, que aconteceu em Barcelona, terminou em 2 a 0 para os merengues, com dois golaços de Vinícius Júnior.

Situação da Tabela

Com esse resultado, o Real Madrid continua perseguindo o líder Barcelona, que seria campeão nesta rodada caso os merengues não vencessem. O Real é o segundo colocado, com 77 pontos. Já o Espanyol, que ainda não venceu em 2026, é 13º, com 39 pontos.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

📋 Resumo do jogo

🔵 ESPANYOL 0 x 2 REAL MADRID

🏆 Competição: Campeonato Espanhol - 34ª rodada
🏟️ Local: RCDE Stadium, Barcelona (ESP)
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Vinicius Júnior, aos 10' do 2ºT (Real Madrid)
  • ⚽ Vinicius Júnior, aos 21' do 2ºT (Real Madrid)

Como foi o jogo

O Real Madrid saiu na frente já no segundo tempo, com Vinícius Júnior. Aos 10 minutos, o brasileiro fez bela jogada ao tabelar com Gonzalo García, clareou dentro da área e bateu no cantinho do goleiro Dmitrovic.

Aos 21 minutos, Vinícius marcou novamente para o Real Madrid. Desta vez, o atacante tabelou com Jude Bellingham, que devolveu com um lindo passe de calcanhar, e Vini finalizou de voleio, com categoria.

Próximos jogos

Espanyol

  • Enfrenta o Sevilla, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, no próximo sábado, às 11h15 (de Brasília).

Real Madrid

  • Joga contra o Barcelona, no Camp Nou, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, no próximo domingo, às 16h (de Brasília).

Conteúdo Patrocinado