Real Madrid vence o Espanyol com dois de Vini Jr. e segue na briga pelo Espanhol

O Real Madrid venceu o Espanyol pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol neste domingo, no RCDE Stadium. O jogo, que aconteceu em Barcelona, terminou em 2 a 0 para os merengues, com dois golaços de Vinícius Júnior.
Situação da Tabela
Com esse resultado, o Real Madrid continua perseguindo o líder Barcelona, que seria campeão nesta rodada caso os merengues não vencessem. O Real é o segundo colocado, com 77 pontos. Já o Espanyol, que ainda não venceu em 2026, é 13º, com 39 pontos.
📋 Resumo do jogo
🔵 ESPANYOL 0 x 2 REAL MADRID ⚪
🏆 Competição: Campeonato Espanhol - 34ª rodada
🏟️ Local: RCDE Stadium, Barcelona (ESP)
📅 Data: 3 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Vinicius Júnior, aos 10' do 2ºT (Real Madrid)
- ⚽ Vinicius Júnior, aos 21' do 2ºT (Real Madrid)
Como foi o jogo
O Real Madrid saiu na frente já no segundo tempo, com Vinícius Júnior. Aos 10 minutos, o brasileiro fez bela jogada ao tabelar com Gonzalo García, clareou dentro da área e bateu no cantinho do goleiro Dmitrovic.
Aos 21 minutos, Vinícius marcou novamente para o Real Madrid. Desta vez, o atacante tabelou com Jude Bellingham, que devolveu com um lindo passe de calcanhar, e Vini finalizou de voleio, com categoria.
Próximos jogos
Espanyol
- Enfrenta o Sevilla, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, no próximo sábado, às 11h15 (de Brasília).
Real Madrid
- Joga contra o Barcelona, no Camp Nou, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, no próximo domingo, às 16h (de Brasília).
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 3, 2026