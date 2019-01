Real Madrid quer Dybala para recuperar ataque

O Real Madrid planeja uma restruturação para a próxima temporada e Dybala pode ser contratado por 102 milhões de euros (aproximadamente R$ 519 milhões).

Segundo o jornal inglês The Sun, o atacante argentino, de 25 anos, está no topo da lista de reforços do Real Madrid. O Manchester City, também interessado no jogador, já recebeu a informação de que o atleta prefere ir para a Espanha. Guardiola observa o jogador desde os tempos de Bayern.

Paulo Dybala já marcou 54 vezes em 115 jogos pelo Campeonato Italiano. O jogador ainda não conquistou a confiança do treinador Massimiliano Allegri e é considerado negociável. O argentino chegaria ao Real para resolver um problema no ataque merengue, que dura desde a saída de Cristiano Ronaldo para a Juventus.

A Juventus vê com bons olhos a possibilidade de vender Dybala, principalmente por ter contratado, de graça, Aaron Ramsey para jogar na mesma posição.