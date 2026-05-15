Mourinho nega contato com o Real Madrid e revela proposta do Benfica

José Mourinho concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira antes do confronto entre Benfica e Estoril, marcado para este sábado, pelo Campeonato Português. Além de projetar o confronto, o técnico também falou sobre os rumores de sua ida ao Real Madrid, uma possível renovação com a equipe portuguesa e quando seu futuro será decidido.

O treinador afirmou que recebeu uma proposta de renovação do Benfica. No entanto, ele disse que só irá tomar uma decisão ao final da temporada.

“Sim, recebi uma proposta de renovação do Benfica na quarta-feira. A proposta foi entregue ao meu empresário — proposta que eu não quis ver, que eu não quis saber, que eu não quis analisar e que só vou fazer isso a partir de domingo. Só vou fazer isso no domingo", disse.

Sobre uma possível volta ao Santiago Bernabéu, Mourinho foi categórico ao falar que não houve contato do clube merengue.

“Em relação ao Real Madrid, meu empresário nunca me disse: ‘tenho uma proposta que quero te mostrar’. Eu também diria exatamente a mesma coisa para ele: ‘me manda no domingo, que no domingo começo a pensar nisso’”, continuou.

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Mourinho também falou sobre o momento do Real Madrid. Ele afirmou que dói ver o amigo Alváro Arbeloa, treinador do clube espanhol, passar por um momento difícil e que torce para que ele tenha uma carreira de sucesso.

“Dói em mim porque é um amigo. É um desses que deu a alma, deu a vida por mim enquanto foi meu jogador. E no momento em que ele passa a ser treinador do Real Madrid isso aumenta ainda mais a minha ligação e o meu desejo de que tudo dê certo", desabafou o treinador.

"Lamento que ele esteja assim, mas ontem ganhou (2 a 0 contra o Oviedo), e ganhou bem, e pelo menos hoje estará feliz, completou.

Ele também saiu em defesa de Florentino Perez, presidente do Real, que realizou uma coletiva na última terça-feira e rebateu as críticas recebidas.

“Não vi a coletiva. E mesmo que tivesse visto, quem sou eu para comentar a entrevista de um presidente? Eu nunca faço isso, muito menos quando se trata de um presidente com a história de Don Florentino", defendeu.

Por fim, Mourinho disse que os próximos dias serão decisivos para definir o seu futuro.

“A próxima semana é importante para o meu futuro. Temos um prazo de oito a dez dias para analisar as opções disponíveis e tomar uma decisão", finalizou Mourinho.