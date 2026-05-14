Com vaias para Mbappé, Real Madrid vence o Oviedo pelo Espanhol

Foto por OSCAR DEL POZO / AFP
Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 14/05/2026 às 18:22 • Atualizado 14/05/2026 às 18:25

Nesta quinta-feira, o Real Madrid recebeu o Real Oviedo no Santiago Bernabéu e venceu por 2 a 0, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols do time da casa foram marcados por Gonzalo García e Jude Bellingham. O francês Kylian Mbappé, que entrou durante o segundo tempo, foi vaiado pela torcida em sua ida ao campo.

Situação da Tabela

Com o resultado, o panorama do Real na competição não muda. A equipe ocupa a segunda posição, com 80 pontos, e não pode mais almejar voos maiores, uma vez que o Barcelona já garantiu o título. O Real Oviedo, por sua vez, já está rebaixado e é o lanterna do torneio, com 29 pontos.

📋 Resumo do jogo

⚪ REAL MADRID 2 x 0 REAL OVIEDO 🔵

🏆 Competição: Campeonato Espanhol
🏟️ Local: Santiago Bernabéu, Madrid (ESP)
📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)
Horário: 16h30 (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Gonzalo García, aos 44' do 1ºT (Real Madrid)
  • ⚽ Jude Bellingham, aos 35' do 2ºT (Real Madrid)

Como foi o jogo

O Real abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, quando Brahim Díaz roubou a bola no campo de ataque e serviu na entrada da área para Gonzalo García, que ajeitou e chutou colocado. O segundo gol do time da casa veio aos 35 da etapa final. Fora da área, Bellingham recebeu de Mbappé e em boa jogada individual cortou dois marcadores para bater firme de canhota.

Próximos jogos

Real Madrid

  • Enfrenta o Sevilla, no Ramón Sánchez Pizjuán, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol.

Real Oviedo

  • Joga contra o Alavés, no Carlos Tartiere, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol

