Com vaias para Mbappé, Real Madrid vence o Oviedo pelo Espanhol

Nesta quinta-feira, o Real Madrid recebeu o Real Oviedo no Santiago Bernabéu e venceu por 2 a 0, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols do time da casa foram marcados por Gonzalo García e Jude Bellingham. O francês Kylian Mbappé, que entrou durante o segundo tempo, foi vaiado pela torcida em sua ida ao campo.
Situação da Tabela
Com o resultado, o panorama do Real na competição não muda. A equipe ocupa a segunda posição, com 80 pontos, e não pode mais almejar voos maiores, uma vez que o Barcelona já garantiu o título. O Real Oviedo, por sua vez, já está rebaixado e é o lanterna do torneio, com 29 pontos.
📋 Resumo do jogo
⚪ REAL MADRID 2 x 0 REAL OVIEDO 🔵
🏆 Competição: Campeonato Espanhol
🏟️ Local: Santiago Bernabéu, Madrid (ESP)
📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Gonzalo García, aos 44' do 1ºT (Real Madrid)
- ⚽ Jude Bellingham, aos 35' do 2ºT (Real Madrid)
Como foi o jogo
O Real abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, quando Brahim Díaz roubou a bola no campo de ataque e serviu na entrada da área para Gonzalo García, que ajeitou e chutou colocado. O segundo gol do time da casa veio aos 35 da etapa final. Fora da área, Bellingham recebeu de Mbappé e em boa jogada individual cortou dois marcadores para bater firme de canhota.
Próximos jogos
Real Madrid
- Enfrenta o Sevilla, no Ramón Sánchez Pizjuán, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol.
Real Oviedo
- Joga contra o Alavés, no Carlos Tartiere, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol