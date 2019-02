Marcelo se reúne com diretores do Real para ir à Juventus, diz TV

Cansado das críticas e acreditando que seu tempo no Real Madrid acabou, o lateral-esquerdo Marcelo quer sair do clube na próxima janela de transferências. De acordo com informações de jornais espanhóis e da TV Telemadrid, o brasileiro já teria se encontrado duas vezes com a diretoria nesta semana para acertar sua ida a outro clube.

O mais cotado é a Juventus, onde seu ex-colega de time e amigo pessoal Cristiano Ronaldo está desde julho de 2018. Na mesma linha, a Velha Senhora tem um desejo antigo de poder contar com o atleta e estaria disposta a pagar apenas a multa de 45 milhões de euros para tirá-lo do Santiago Bernabéu. Os blancos, porém, esperam receber um valor mais alto por Marcelo, que está com 30 anos.

Até então inquestionável na posição, o lateral viu seu rendimento cair desde a Copa do Mundo e perdeu lugar para o jovem espanhol Sergio Reguilón. Na última semana, várias comparações entre eles caíram na mídia e o brasileiro chegou a se irritar, respondendo a um perfil de torcedores no Instagram.

O contrato de Marcelo com o Real Madrid vai até 30 de junho de 2022. Ele está na equipe desde janeiro de 2007, tendo conquistado inúmeros títulos, inclusive e principalmente quatro Ligas dos Campeões. No Brasil, ele defendeu apenas as cores do Fluminense.