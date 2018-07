Marcelo dá adeus emocionado a CR7 em mensagem enigmática

O lateral-esquerdo Marcelo atua no Real Madrid desde 2007 e encontrou de 2009 para cá o companheiro de equipe, que depois se tornou amigo pessoal, Cristiano Ronaldo, atual melhor do mundo. Pela primeira vez desde o anúncio da transferência do português para a Juventus, o brasileiro se pronunciou em suas redes sociais e deixou uma mensagem enigmática no fim da publicação, o que colocou uma pulga atrás da orelha de muitos torcedores.

Depois de um texto contando momentos dos dois, dentro e fora dos gramados, Marcelo fecha a mensagem com “já já estamos juntos de novo”, seguida de um emoticon de piscada de olho. De acordo com o Sport Mediaset, uma emissora italiana, CR7 teria pedido a ida do brasileiro para a equipe, enquanto Marcelo teria começado a seguir o novo clube do amigo na última quarta-feira. Oficialmente não há nenhum comunicado sobre a possível negociação.

Já já estamos juntos de novo!

Cristiano Ronaldo assinou um contrato de quatro anos com a Velha Senhora, que desembolsou cerca de 112 milhões de euros (R$ 507 milhões), pagos em dois anos, para ter o craque em seu plantel.

Confira o texto completo:

Quem diria hein Cris!!!

É mano chegou a hora de dizer até logo…Te juro q não imaginava que esse dia chegaria! Mas nada nessa vida é pra sempre, espero que você seja muito feliz na sua nova caminhada. Foram quase 10 anos do teu lado, 10 anos de alegria, bom futebol, vitorias, derrotas e momentos maravilhosos!

Aprendi muito com você, sua dedicação é a coisa mais bizarra que eu vi em um atleta. Tudo de bom pra você e sua linda família! Vou sentir saudades das nossas resenhas antes dos jogos quando você acertava o resultados e antes das finais nos tranquilizava com tua experiência e o carinho com os mais jovens!

Tenho orgulho de ter jogado contigo não por que VOCÊ SEJA O MAIOR JOGADOR DA P. TODA e sim pela pessoa que você é!!! quando eu parar de jogar vou sentar no bar tomar uma cerveja e vou contar vaaarias historias e mostrar todas as nossas fotos. Ja ja tamo junto de novo.

