Jogadores fazem jantar para salvar Cristiano Ronaldo e Real Madrid

Segundo o jornal espanhol Marca, um jantar foi realizado entre Sergio Ramos, Modric, Cristiano Ronaldo e Marcelo para conversar sobre algumas arestas que precisam ser aparadas na equipe e, claro, sobre os inúmeros rumores em volta do melhor jogador do mundo na atualidade.

A publicação comenta que dirigentes, Zidane e jogadores não ficariam sentados esperando uma solução aparecer, tanto para a sequência de maus resultados do time quanto da má fase de seu camisa 7. Por isso, assim como Zidane e Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, os jogadores se encontraram para encontrar novos caminhos. Em uma dessas reuniões entre técnico e o mandatário do clube madrileno, ficou decidido que não haveria contratações no mercado de verão europeu.

Entra em cena, então, o capitão Sergio Ramos, que, tendo boa relação com Pérez, foi a pessoa certa para alinhar alguns pontos com Cristiano Ronaldo no jantar combinado entre eles e mais os dois jogadores já mencionados. O Marca ainda diz que o presidente sabe da importância de CR7 no time e que sua recuperação seria possível com a liderança do camisa 4.

Nessas “terapias em grupo”, o brasileiro Marcelo também teve um papel importante. Também considerado um grande líder, as conversas serviram para reativar os ânimos e eliminar a péssima imagem que o Real vinha trazendo aos seus torcedores.