Jogador do Real Madrid deve superar marca de Ronaldo Fenômeno

Depois de ser especulado em diversos clubes e se desentender com Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, o atacante Gareth Bale provou seu valor ao elenco merengue e foi titular em todas as rodadas desta temporada no Campeonato Espanhol. Em sua última partida, o galês foi às redes duas vezes e está muito perto de superar uma marca histórica.

Com 104 gols, o ponta se igualou a ninguém menos que Ronaldo Nazário, uma das maiores lendas da história do Santiago Bernabéu. Assim que ultrapassar o galático, Bale vai se tornar o 17º maior goleador do clube. No entanto, o canhoto ainda está longe de chegar ao 10º da lista, Emilio Butragueño.

Neste sábado, às oito horas (de Brasília), o madrileno contará com o apoio da sua torcida para bater o recorde do fenômeno. Em partida válida pela quarta rodada do Espanhol, o Real Madrid enfrenta o Levante.

Abaixo, confira os 10 maiores goleadores da história do Real Madrid:

1º – Cristiano Ronaldo (450 gols)

2º – Raúl (323 gols)

3º – Alfredo Di Stéfano (308 gols)

4º – Carlos Santillana (290 gols)

5º – Ferenc Puskás (242 gols)

6º – Hugo Sánchez (208 gols)

7º – Karim Benzema (193 gols)

8º – Francisco Gento (182 gols)

9º – Pirri (172 gols)

10º – Emilio Butragueño (171 gols)

