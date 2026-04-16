Real Madrid estuda mudança de técnico após queda na Liga dos Campeões

O Real Madrid caiu na Liga dos Campeões nesta quarta-feira e uma crise começou a se instaurar no clube. Sem vencer nenhum título na temporada passada, as chances de repetir o feito na atual são grandes, visto que a equipe só disputa o Campeonato Espanhol, mas está nove pontos atrás do líder Barcelona.

A temporada acidentada do Real tem vários fatores, incluindo a troca de treinadores no início de 2026. Xabi Alonso foi demitido do cargo em janeiro, apesar do aproveitamento de quase 75% e apenas seis derrotas nos 34 jogos à frente do clube. Na ocasião, o Real Madrid estava apenas a quatro pontos do líder no Espanhol. Porém, a queda veio um dia após a derrota para o Barcelona por 3 a 2 na Supercopa da Espanha.

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Em seguida, Álvaro Arbeloa, ex-jogador do Real e então treinador do Castilla (time B), assumiu a posição. Desde o anúncio, são 21 jogos à frente do clube, com um aproveitamento de aproximadamente 63%. O Real já perdeu mais jogos que na era Xabi Alonso. Ao todo, são sete derrotas.

Novas opções

De acordo com o veículo Mundo Deportivo, apenas uma "grande surpresa" fará Arbeloa continuar no cargo na próxima temporada. O portal inclui alguns nomes que interessam a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid.

O primeiro deles é Zinedine Zidane, que já treinou o clube, porém está sendo especulado como sucessor de Didier Deschamps na seleção francesa. Deschamps também entra na lista de possíveis alvos, principalmente pela ótima relação com o craque Mbappé.

Além deles, Jurgen Klopp vem sendo associado ao Real desde a queda de Xabi Alonso. Contudo, o alemão negou qualquer contato e afirmou que não tem interesse em voltar à beira dos gramados.

O nome mais recente citado é o de Mauricio Pochettino, atual treinador dos Estados Unidos. O argentino já foi especulado em 2018 no Real Madrid e volta a ser interesse nesta temporada.