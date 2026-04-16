Vinícius Júnior ultrapassa recorde de Cristiano Ronaldo no Real Madrid

Apesar da derrota de 4 a 3 para o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, Vinicius Júnior atingiu uma marca histórica durante a partida. O brasileiro chegou ao número de 32 assistências na Champions League com a camisa do Real Madrid, ultrapassando Cristiano Ronaldo, que soma 31.

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Vini Jr. deu passe para o terceiro gol merengue diante dos alemães, marcado por Mbappé, ainda no primeiro tempo da partida.

Agora, o atacante está a apenas uma assistência de se tornar o brasileiro com mais passes para gol na história da Liga dos Campeões. O líder é Neymar, com 33.

No ranking geral de assistências da competição, Vinícius aparece na quinta posição, atrás apenas de: