CR7 afirma: “Se ganharmos a Liga dos Campeões será um ano incrível”

Depois da eliminação vexatória para o Leganés na Copa do Rei, Cristiano Ronaldo admitiu que a atual temporada do Real Madrid não tem sido boa. Mas afirmou que se o clube faturar a Liga dos Campeões a sorte pode mudar: “Se ganharmos a Champions vai ser um ano incrível. Esta temporada não começamos bem. Estamos decepcionados e nada contentes, mas temos de trabalhar para a Liga dos Campeões, que é o troféu mais importante. ”, afirmou o jogador ao Marca.

O atacante dos merengues comentou ainda sobre a Bola de Ouro e a disputa com o argentino Lionel Messi: “Não estou obcecado, mas não esperava ganhar as cinco que já ganhei. É bom que eu e o Leo tenhamos partilhado a Bola de Ouro nos últimos dez anos. ”, disse o português.

Cristiano Ronaldo não esteve na partida que decretou a eliminação do Real na Copa do Rei, mas deve estar em campo no próximo compromisso da equipe de Zidane será contra o Valencia, fora de casa. Os blancos estão em quarto lugar no Campeonato Espanhol, com 35 pontos, 19 pontos atrás do Barcelona.