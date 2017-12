Autor do gol da vitória, Bale garante não estar 100% e reprova VAR

Gareth Bale foi o salvador do Real Madrid nesta quarta-feira. Entrando em campo a dez minutos do fim da partida, o galês precisou de apenas alguns segundos para aproveitar cruzamento rasteiro de Lucas Vázquez e bater de chapa, firme, sem chances para o goleiro. Com isso, os merengues acabaram virando o placar e, consequentemente, se classificando para a grande decisão do Mundial de Clubes.

Com uma lesão na panturrilha esquerda e um desconforto na coxa esquerda que o afastou dos gramados durante bom período, Bale teve de ser persistente para se recuperar a tempo de disputar o Mundial de Clubes. Cada vez mais próximo de sua forma física ideal, o galês segue pregando paciência.

“Acho que ainda tenho um percurso a fazer para ficar melhor, mas tenho que ter paciência. Tive alguns problemas, fiquei um certo tempo fora. Tenho que escutar o meu corpo, tomar um pouquinho de tempo, mas ver que trabalhando o quanto eu puder vou conseguir estar no lugar em que preciso estar”, disse Bale logo após a vitória por 2 a 1 sobre o Al Jazira.

O atacante também comentou sobre o uso do árbitro de vídeo (VAR). Nesta quarta-feira dois gols do Real Madrid e um do Al Jazira acabaram sendo anulados pela arbitragem com o auxílio da tecnologia, fato que foi reprovado pelo jogador do Real Madrid.

“Para ser honesto, eu não gosto. Obviamente eles vão tentar isso, mas acho que o futebol é melhor sem isso. É a minha opinião, há pessoas para tomar essa decisão, não eu”, concluiu.