Após se recusar a treinar, croata pode trocar Real Madrid pelo Chelsea

Após se rebelar contra o Real Madrid, se recusando a treinar até que seu futuro seja definido, o meia Mateo Kovacic já teria clubes interessados em contar com seu futebol. O principal deles seria o Chelsea, que já estaria em conversas por um empréstimo de uma temporada, como informa o jornal espanhol Marca nesta terça-feira, o mesmo que um dia antes noticiou a atitude rebelde do jogador de 24 anos.

O croata estaria incomodado por não estar sendo utilizado o tanto que gostaria no clube merengue. Verdade seja dita, o camisa 23 sofre com o pouco espaço em um setor já consolidado da equipe. O time da capital espanhola se tornou tricampeão europeu jogando com uma formação com três meio-campistas titulares, absolutos e incontestáveis: Luka Modric, Tony Kroos e Casemiro.

Sem uma brecha em meio à forte concorrência, Kovacic estaria inclinado a deixar o Real Madrid nesta janela de transferências. Com o ato de rebeldia noticiado nesta segunda-feira, porém, tudo indica que a saída será pela porta dos fundos.

O croata chegou ao Santiago Bernabéu em agosto de 2015 e, após três temporadas, foram 109 aparições e três gols anotados. O jogador, que foi revelado ao futebol profissional pelo Diamo Zagreb-CRO, assinou com os merengues após dois anos e meio defendendo a Inter de Milão, em negociação que custou 31 milhões de euros aos espanhóis.