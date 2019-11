Após hat-trick, Rodrygo é eleito melhor jogador da semana na Uefa

Três gols em uma partida da Liga dos Campeões fizeram de Rodrygo, ex-Santos, o melhor jogador da semana, segundo os votos nas redes sociais da Uefa. O atacante comandou a vitória do Real Madrid pela quarta rodada da Liga dos Campeões ao anotar um hat-trick contra o Galatasaray.

O jogador venceu a concorrência de outros três jogadores: Acharf Hakimi, do Borussia Dortmund; Heung-Min Son, do Tottenham; e o goleiro Keylor Navas, do Paris Saint-Germain. No seu Twitter, a entidade europeia anunciou Rodrygo como “sensação adolescente”.

Na última quinta-feira, jornais internacionais destacaram a atuação do jovem atacante frente ao Galatasaray, pela Liga dos Campeões. Ele marcou o primeiro e segundo tentos dos merengues, em apenas sete minutos de jogo, deu uma assistência para Benzema e ainda marcou mais um na goleada por 6 a 0.

Esses números o fizeram quebrar algumas marcas importantes. Ele se tornou o brasileiro mais novo a marcar um gol na Champions, com 18 anos e 301 dias. Além disso, ele se tornou o segundo mais jovem da história com três gols em uma partida.