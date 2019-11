Rodrygo dá show e Real Madrid goleia na Liga dos Campeões

Com show de Rodrygo, o Real Madrid goleou o Galatasaray nesta quarta-feira por 6 a 0, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Titular, o atacante anotou três gols e deu uma assistência para garantir o triunfo espanhol.

Com 18 anos e 301 dias, o camisa 27 se tornou o brasileiro mais jovem a anotar três gols em um jogo de Champions e o segundo mais jovem no geral, atrás apenas de Raul, que chegou à marca com o mesmo Real Madrid, em 1995.

Com o resultado, o time merengue se isola na vice-liderança do grupo A, com sete pontos, cinco a menos que o líder PSG, que segue com 100% de aproveitamento na competição.

Jogando no Santiago Bernabeu, os mandantes não demoraram para abrir o placar. Logo aos três minutos, Marcelo cruzou da esquerda, a bola atravessou a área e chegou em Rodrygo. O atacante cortou para dentro, fintou o marcador e bateu no canto para abrir o placar.

A equipe turca mal conseguiu respirar e aos seis levou o segundo. O Real roubou a bola na frente; Benzema tocou para Marcelo, que cruzou de direita e encontrou mais uma vez Rodrygo, agora no centro da área para anotar de cabeça.

Aos 14 minutos, pênalti sofrido por Kroos e convertido com precisão por Sergio Ramos para ampliar o placar. A equipe espanhola foi aos placar com quatro gols de vantagem, após Rodrygo roubar bola no campo de defesa em confusão do Galatasaray, o brasileiro driblou o marcador e cruzou rasteiro para Benzema empurrar para as redes.

E o massacre não parou por aí. O Real voltou a marcar no segundo tempo. Aos 34, Carvajal apareceu dentro da área, cruzou rasteiro e Benzema fez o seu segundo no jogo. Para fechar o placar, Rodrygo recebeu dentro da área após tabela e bateu na saída do goleiro para anotar o seu terceiro na partida e o sexto do Real, já nos acréscimos, aos 47.

PSG vence por pouco

No outro jogo do grupo A, o PSG recebeu o Club Brugge em Paris e venceu por 1 a 0. Em partida equilibrada, o único gol do confronto saiu aos 22 minutos, com Icardi. Na segunda etapa, os belgas tiverem um pênalti ao seu favor aos 21 minutos do 2º tempo. Diagne foi para a cobrança, mas Navas defendeu e garantiu a vitória francesa.

Todos os resultados desta quarta-feira na Liga dos Campeões:

Bayern de Munique 2×0 Olympiakos

Lokomotiv Moscow 1×2 Juventus

Atalanta 1×1 Manchester City

Estrela Vermelha 0x4 Tottenham

Dinamo Zagreb 3×3 Shakhtar Donetsk

Bayer Leverkusen 2×1 Atlético de Madrid

PSG 1×0 Club Brugge

Real Madrid 6×0 Galatasaray