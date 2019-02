Cristaldo prevê pressão corintiana e avisa: “Não podemos desmerecê-los”

Líder do Campeonato Argentino, o Racing muda o foco e direciona suas atenções para a Copa Sul-Americana, onde enfrenta o Corinthians, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena. Velho conhecido do torcedor brasileiro, o ex-palmeirense Cristaldo sabe a atmosfera do estádio corintiano e espera que o time de Fábio Carille tente um abafa nos primeiros minutos.

O atacante do Racing, inclusive, disse que chegou a comentar essa estratégia do Timão com o elenco argentino e exaltou a força da torcida rival. “Nos primeiros 20 minutos, eles vão para frente, ainda mais jogando em casa, com a torcida deles, que é apaixonada e empurra bastante o time. Eu falei um pouco sobre isso com meus companheiros”, afirmou.

“Acho que o Corinthians vai buscar o ataque e nós vamos tentar controlar o jogo. Nossa maneira de jogar não muda, tanto atuando fora quanto em casa”, completou.

Veja também: Racing emite nota alertando torcedores sobre gritos de macaco no Brasil

Se o Racing vive uma fase excepcional na Argentina, o Corinthians tem tropeçado no começo da temporada brasileira. Em sete partidas, os comandados de Fábio Carille somam apenas duas vitórias, três empates e três derrotas. Quando perguntado se o time de Avellaneda pode usar esse mau momento do adversário em seu favor, Cristaldo respondeu de forma negativa, elucidando que são competições distintas.

“Não. Nós temos que estar concentrados 100%, porque eu e meus companheiros sabemos o que o Corinthians representa no futebol da América do Sul. Então, não podemos entrar desmerecendo os caras, porque em qualquer momento eles podem fazer a diferença. É Copa Sul-Americana, outro campeonato, e eles vão querer fazer bonito”, analisou.

Por fim, Cristaldo exaltou a campanha do Racing no Campeonato Argentino, onde é líder ao lado do Defensa y Justicia com 42 pontos, além de dono do melhor ataque e da segunda defesa menos vazada. Ainda assim, relembrou a derrota diante do River Plate, no último domingo, que interrompeu uma sequência de oito jogos de invencibilidade.

“Nós estamos jogando muito bem no Campeonato Argentino. No final de semana passado, a gente perdeu o segundo jogo dessa nova temporada, mas estamos bem, temos um elenco muito forte. Somos 22, 23 jogadores em que qualquer um pode entrar e fazer a diferença”, concluiu.

*especial para a Gazeta Esportiva