Mercado da bola: Lusa anuncia a contratação de meio-campista para 2020

A diretoria da Portuguesa segue montando o elenco que irá brigar pelo acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, a equipe da capital paulista anunciou a contratação de um meio-campista. O reforço é Edson Carioca.

O jogador tem 22 anos e conta na carreira com passagens por Internacional, Tombense e recentemente no Rio Claro. Edson Carioca revela que o contato com o técnico Moacir Júnior o motivou a acertar com a Portuguesa e permanecer no futebol paulista para disputar a segundona do Estadual.

“Quando recebi o convite do Moacir para defender a Lusa e com o planejamento que está sendo realizado para 2020 eu não pensei duas vezes e já quis vir logo! Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e a comissão técnica por acreditar no meu trabalho e esse ano do centenário a gente vai em buscar do nosso objetivo, e isso é uma missão que vamos cumprir aqui neste ano!”, disse o meio-campista.