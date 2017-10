Pelé parabeniza CR7 por ultrapassá-lo em lista de artilheiros de seleção

Cristiano Ronaldo brilhou novamente com a camisa da seleção portuguesa nesta tarde de quinta-feira e, desta vez, além de alcançar uma marca especial em sua carreira, recebeu elogios de um dos maiores nomes da história do futebol.

Contra as Ilhas Faroee, a equipe Portuguesa marcou cinco gols, três da estrela do Real Madrid. Com isso, o jogador chegou ao tento de número 78 em partidas oficiais pela seleção lusitana, um a mais que o Pelé (77) com a Amarelinha.

O ex-futebolista brasileiro aproveitou para parabenizar o jogador português através das redes sociais com a seguinte mensagem: “Parabéns Cristiano, por ter alcançado o top 5 de artilharia da Fifa!”.

Confira a lista dos cinco maiores artilheiros da Fifa:

1- Ali Daei (Irã): 109 gols

2- Puskás (Hungria): 84 gols

3- Chitalu (Zâmbia): 79 gols

4- Hussein Saeed (Iraque): 78 gols

5- Cristiano Ronaldo (Portugal): 78 gols