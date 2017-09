Sheik fala em maturidade e pede união após revés contra lanterna

A Ponte Preta foi incapaz de vencer o lanterna do Campeonato Brasileiro em pleno Moisés Lucarelli na noite deste sábado. Após a derrota por 3 a 1 diante do frágil Atlético-GO, o atacante Emerson Sheik pediu união por uma retomada no torneio nacional.

“Agora, é fechar dentro do nosso espaço de trabalho e conversar, com cabeça boa. É o momento de ter maturidade entre diretoria, comissão técnica e, principalmente, jogadores. Precisamos juntar o que sobrou e ter força para dar sequência com maturidade”, afirmou o atleta ao Sportv.

Com a derrota dentro de casa contra o Atlético-GO, a Ponte Preta segue com os mesmos 28 pontos e figura na 13ª colocação da tabela. O Vitória, primeiro integrante do grupo de rebaixados, tem dois pontos a menos e pega o São Paulo às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Barradão.

“A gente definitivamente precisa entender que não está legal. É difícil falar nesse momento, porque pode soar mal, mas, fazendo uma análise da competição como um todo, precisamos entender que não está legal. Hoje, mais uma derrota, dentro de casa, contra um time que também está na briga para não cair”, reconheceu Sheik.

Na noite deste sábado, a Ponte Preta sofreu o terceiro gol no momento em que Aranha tentava o cabeceio em jogada de escanteio, lance que o goleiro foi sucinto ao comentar. “O tempo já tinha se esgotado e a própria torcida se manifestou, pedindo para eu ir à área. Tentamos, mas não jogamos o futebol que a torcida merecia”, afirmou.

Após a derrota contra o Atlético-GO, a diretoria da Ponte Preta resolveu dispensar o técnico Gilson Kleina para colocar João Brigatti como interino. Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo direto para fugir na zona de rebaixamento, o time de Campinas enfrenta a Chapecoense às 16 horas do próximo domingo, na Arena Condá.