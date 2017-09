Ponte Preta dispensa Kleina, e Brigatti assume cargo interinamente

A derrota por 3 a 1 contra o Atlético-GO, sofrida na noite deste sábado, encerrou a passagem de Gilson Kleina pelo comando da Ponte Preta. O diretor de futebol Hélio Kazuo e o gerente de futebol Gustavo Bueno oficializaram a saída do treinador ainda no Estádio Moisés Lucarelli.

“Nós entendemos em reunião, em consenso com a diretoria e a presidência, que seria necessário fazer a troca e já conversamos com o Gilson. Quem estava no dia a dia viu a entrega do Gilson, o comprometimento e o trabalho dele, um profissional sério e dedicado. Contudo, infelizmente os resultados não vieram”, disse Bueno.

Com a demissão de Gilson Kleina, Brigatti assume o posto de treinador da Ponte Preta na condição de interino mais uma vez. De acordo com a diretoria, ainda não há um nome para ser efetivado no cargo, o que não deve acontecer antes do confronto com o Sport, previsto para quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.

“Nossa intenção não era trocar. Por isso, primeiro precisamos digerir a situação e a partir de agora trabalhar um nome, ver quem está no mercado, quem se encaixa no perfil. É difícil chegar alguém a tempo para a partida da Copa Sul-Americana”, adiantou o gerente de futebol.

Derrotado pelo Corinthians na final do Campeonato Paulista, Gilson Kleina encerra sua segunda passagem pela Ponte Preta com um retrospecto de 13 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. No total, o comandante acumula 61 vitórias, 40 empates e 51 derrotas em 152 partidas pelo clube.

“Quando os resultados não vêm, é preciso oxigenar com a troca do comando, mas não faltou luta, vontade e brio”, afirmou Bueno. “Vamos focar em apoiar e tentar resgatar o elenco. Há jogadores que tiveram uma queda e sabemos que podem mais”, completou. Com 28 pontos, a Ponte Preta figura no 13º lugar do Brasileiro.