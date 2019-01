Renan Fonseca garante evolução da Ponte, mas quer entrosamento rápido

No último sábado, a Ponte Preta estreou com um empate sem gols diante do Oeste, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Além do resultado, o futebol ruim apresentado preocupa para a sequência da competição.

Porém o zagueiro Renan Fonseca pediu calma, e acredita na evolução do time na sequência do Paulistão. O defensor falou de alguns problemas que a Macaca ainda enfrenta como o desentrosamento entre os jogadores e a questão física.

“Foi o primeiro jogo da equipe, vários jogadores atuando pela primeira vez juntos. Você vê que tem muita qualidade envolvida, mas é natural que leve alguns jogos para todos se encontrarem. Temos muito a crescer e a evoluir. Deu para perceber que chegaram alguns jogadores e que teremos uma equipe guerreira nesse ano”, afirmou o defensor.

Apesar do discurso com teor positivo, Renan fez questão de fazer um alerta. Como a primeira fase do Paulistão tem apenas 12 rodadas, a Ponte pode reagir tarde demais e acabar ficando de fora dos momentos decisivos da competição.

“A equipe está em formação, se conhecendo para criar identidade, ir criando um grupo. Ao mesmo tempo, precisamos ter a responsabilidade e a sabedoria que o Campeonato Paulista é tiro curto. Tem que se entrosar o mais rápido possível. Não pode vacilar. Se bobear, fica para trás”, frisou.

Na segunda rodada do Paulista, a Ponte Preta irá enfrentar a Ferroviária. A partida está marcada para esta quarta-feira, às 17h00 (horário de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara.