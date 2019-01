“Ídolo” na Ponte Preta, Orinho diz que deu a volta por cima no Santos

De volta após empréstimo à Ponte Preta em 2018, Orinho iniciou a temporada como substituto de Dodô no time titular do Santos sob o comando do técnico Jorge Sampaoli.

O lateral-esquerdo diz que se tornou um ídolo na Macaca, compara suas características com a de Dodô e fala em volta por cima no Peixe.

“É outra característica (eu e Dodô.) O professor vem com uma característica diferente. Fica bem mais ofensivo. Sem a bola, o time consegue pressionar e retomar rápido. Com a bola, as jogadas saem. Tivemos muitas jogadas de linha de fundo”, disse o lateral-esquerdo, em entrevista coletiva.

“Fui feliz na Ponte Preta. Sou ídolo lá. Tomar cartão faz parte, mas minha mentalidade já é outra. Aprendi muito lá… Retornar ao Santos e poder sair titular logo de início. Está sendo um sonho realizado. Nosso foco é trabalhar todo dia para manter. O sonho de todo garoto e jogar no Santos e eu estou feliz por isso. Fico até emocionado. Passei por muitas situações difíceis e estou muito feliz com essa volta por cima”, completou.

O Santos procura por um novo lateral-esquerdo no mercado, como Adriano, do Besiktas-TUR, mas nenhuma negociação está encaminhada.