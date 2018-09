Lucas Mineiro detalha reunião com torcida ponte-pretana

As cinco partidas sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro começaram a influenciar o cotidiano da Ponte Preta. Após a mudança no comando técnico da equipe, o volante Lucas Mineiro revelou, nesta quinta-feira, mais detalhes sobre a reunião do elenco com a torcida campineira.

“Eles pediram um pouco mais de raça e dedicação e foi bem entendido dentro do grupo. Vamos buscar ainda mais raça, mais vontade, da forma que eles pediram e creio que vamos dar a volta por cima nessa situação”, detalhou.

Veja também:

Tiago Real reforça cobrança do elenco para reação na Série B

Victor Rangel pede protagonismo da Ponte e defende Chamusca



Lucas Mineiro também depositou confiança em uma recuperação da Ponte Preta na segunda divisão do futebol nacional, além de comemorar as oportunidades que vem recebendo no onze titular.

“O campeonato ainda não acabou. A luta continua. Vamos persistir, trabalhar forte e ir atrás do objetivo com muita força. Vamos em busca do acesso sim”, contou.

“Fico muito feliz com as oportunidades. Sempre trabalhei bem sério e esperei com paciência. Me capacitei e é continuar mantendo, dar sequência e creio sim na recuperação. Vamos tentar melhorar o que é preciso, para que possamos reverter essa situação”, finalizou o volante.