João Vitor quer a Ponte corrigindo os erros para embalar na Série B

A Ponte Preta vinha embalada na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de três vitórias consecutivas, a Macaca perdeu duas seguidas, e assim, se distanciou do G4 da competição. Para retomar o caminho dos triunfos e engrenar, o volante João Vitor quer o quanto antes minimizar os erros.

“Às vezes um erro no começo faz com que mude tudo, então temos que ter maturidade para quando ocorrer o erro não nos precipitarmos como tem acontecido, aí atacamos de qualquer maneira, erramos bolas fáceis, não pode ser assim. Temos que manter a tranquilidade para chegar com qualidade no gol adversário”, afirmou o jogador.

As derrotas para Boa Esporte e Juventude, times que estão nas partes debaixo e intermediária da tabela, respectivamente ligaram o sinal de alerta no elenco, segundo o próprio atleta. “Com essas duas derrotas, o grupo vai assimilar isso, ter tranquilidade e posse de bola, para manter o futebol que tivemos nas três partidas que vencemos, com garra e dedicação”, ressaltou.

Na próxima rodada, a Ponte Preta terá um confronto difícil pela frente. A equipe campineira vai enfrentar o Coritiba, de Eduardo Baptista, fora de casa, no Estádio Couto Pereira, às 19h00 (horário de Brasília). O confronto está marcado para o próximo sábado.