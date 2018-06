Goleiro da Ponte lamenta resultado: “Tomamos pressão após a expulsão”

Um dos destaque da Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, o goleiro Ivan lamentou o resultado obtido pela Macaca na última terça-feira, contra o CSA, no empate em 1 a 1 entre as equipes. Para o arqueiro, a expulsão de dois jogadores dos mandantes no confronto não ajudou o time.

“Quando perde, perdem todos, quando ganha, ganham todos. O jogo na terça estava equilibrado. Tomamos pressão por causa da expulsão e tomamos o gol em uma infelicidade no final do jogo. Fica o sentimento de frustração pelo empate, pois a gente queria muito essa vitória”, afirmou o goleiro, antes de completar.

“A gente estava ganhando o jogo, temos que ter mais tranquilidade. Eu mesmo quando fiz o pênalti fiquei em dúvida se ia tomar o cartão. Temos que ser mais maduros e vamos trabalhar para que isso não aconteça mais”, relembrou Ivan, que cometeu penalidade máxima na partida, defendendo a cobrança.

“No lance do pênalti fiquei meio chateado, foi um lance meio que imprudente meu, mas felizmente fiz a defesa. Mas não saímos com a vitória, o mais importante era isso. Agora temos tempo ara preparar para buscar a vitória contra o Figueirense lá”, contou já projetando o próximo embate da equipe.

Por fim, Ivan enfatizou a importância da torcida da Ponte Preta na campanha da equipe na Série B, que, até o momento, decepciona. A Macaca ocupa atualmente a 10ª colocação, com 15 pontos conquistados e campanha de quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

“A torcida vai voltar e isso nos ajuda muito, é nosso décimo segundo jogador e joga junto com o time é apaixonada. É refletir e ver o que estamos fazendo de bom ou ruim para acertar o quanto antes”, concluiu.