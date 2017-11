Élton encara confronto com Vitória como “guerra” pela permanência

Mais uma vez, os jogadores da Ponte Preta fizeram questão de reiterar a importância do confronto direto contra o Vitória, às 17h (de Brasília) do próximo domingo, em Campinas. Quem foi responsável por antecipar o duelo desta vez foi o volante Élton, que declarou cima de “guerra” para a partida.

Com 39 pontos, a Macaca é a atual 17ª colocada da tabela do Campeonato Brasileiro, apenas um ponto atrás do Rubro-Negro baiano, primeiro time fora do rebaixamento. Com o panorama, Élton fez questão de reforçar que a vitória é o único resultado que interessa aos alvinegros.

“Sabemos que é matar ou morrer. Temos que ir como se fosse uma guerra. O único resultado para a nossa equipe é a vitória. Nós não queríamos estar nesse momento, porque sabemos da qualidade do elenco e dos meninos bons que temos. Infelizmente estamos vivendo essa dificuldade e temos que saber ter calma. Não é fácil, é pressão de todos os lados, mas depende só de nós para tiramos a Ponte dessa”, avisou o meio-campista.

“Ainda está nas nossas mãos e depende só de nós. Estamos confiantes, concentrados, dado o máximo e vamos viver um jogo após o outro. Ainda restam dois jogos, mas o pensamento é todo nesse de domingo contra o Vitória. É uma final”, acrescentou.

Segundo o atleta, a principal arma da Ponte para o compromisso decisivo do próximo final de semana é informação. Élton contou que durante esta semana, o técnico Eduardo Baptista mostrou várias filmagens de jogos do Vitória, mostrando os pontos fortes e fracos da equipe de Salvador.

“O Eduardo está passando muitos vídeos sobre a equipe deles, quem vai jogar ou não e já estamos indo para casa pensando nisso. Mas quando chega a hora do jogo nós temos que estar focados, porque vídeo e palestra não ganham jogos, somos nós dentro de campo”, destacou.

Ponte Preta e Vitória se enfrentam pela 37ª rodada do Brasileirão, a penúltima, sonhando com a permanência na elite do futebol nacional. Enquanto os paulistas vêm de derrota para o Fluminense, no Rio de Janeiro, por 2 a 0, os baianos chegam após empatar com o Cruzeiro, em casa, por 1 a 1.