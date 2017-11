Rodrigo antecipa confronto direto e crê em permanência

A Ponte Preta ainda depende das próprias forças para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe campineira recebe, em seus domínios, o Vitória, em um confronto direto pela permanência na primeira divisão: quem perder estará na zona da degola com apenas uma rodada restante na competição nacional.

Ressaltando a evidente importância do duelo, o experiente zagueiro Rodrigo, um dos líderes dos pontepretanos, reafirmou a força de reação do elenco e sobre como os jogadores de Eduardo Baptista encaram cada partida nesta reta final da disputa.

“Cada jogo nosso é uma decisão. Já estamos encarando isso desde que entramos na zona de rebaixamento. Cada hora tem um desafio maior, às vezes conseguimos os resultados que nós precisamos e outras vezes não. Psicologicamente vejo a equipe mais motivada, porque todo mundo acredita e depende ainda só de nós”, contou.

O jogador aproveitou também para comentar sobre o duelo contra os baianos, analisando as estratégias que podem ser utilizadas por Vagner Mancini e projetando o que a Ponte Preta pode fazer para sair com a vitória.

“Será um jogo estudado entre as duas equipes e aquele que fizer um gol vai segurar um pouco mais. É difícil projetar algo quando se trata de futebol. Tomamos um gol contra o Avaí com dois minutos e mudou todo o nosso plano da semana. O que eu posso falar é que a nossa equipe vai em busca do resultado, porque é a única coisa que nos interessa”, completou.

“Estaremos jogando em casa e temos que colocar o nosso ritmo. Vamos precisar de um pouco de tranquilidade, porque o Vitória marca muito dentro do seu campo, para sair no contra-ataque. Temos que ter essa paciência, para não errar muitos passes, porque é tudo que eles querem. Tranquilidade, impor nosso ritmo e time e torcida jogarem juntos. Acho que essa é a química que tem que ter no domingo”, finalizou.