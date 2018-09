Thiago Silva critica diretor do PSG após derrota para o Liverpool

O Paris Saint-Germain estreou com derrota na Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, a equipe de Thomas Tuchel visitou o Liverpool, no Anfield Road, e saiu de campo derrotada por 3 a 2, em partida válida pelo Grupo C da competição. Após o duelo, o zagueiro Thiago Silva foi questionado sobre as improvisações do treinador parisiense, que escalou Marquinhos, Rabiot e Di María fora de posição.

Sem papas na língua, o brasileiro respondeu disparando uma crítica ao diretor esportivo do clube. “Tem de perguntar ao Artur Henrique”, afirmou o jogador ao jornal francês L’Équipe.

Antero Henrique foi o responsável por conduzir a negociação do time parisiense com o Bayern de Munique pelo defensor Jerome Boateng, na última janela de transferências. A postura do dirigente nas tratativas foi motivo de irritação dos representantes bávaros.

“Aconselho o PSG a demitir o Antero Henrique. Não traz uma boa imagem da equipe, e um clube que quer ser de nível mundial não pode ter um diretor esportivo como ele”, afirmou Uli Hoeness, dirigente do Bayern, à revista alemã Kicker na oportunidade.

Em relação à atuação do PSG, Thiago Silva foi mais ameno e elogiou a equipe. “É verdade que voltamos a perder um jogo contra um grande da Europa, mas o futebol é assim. Estou muito orgulhoso do time, em jogos como estes não podemos perder a concentração”, declarou o camisa 2.