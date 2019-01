Sem Neymar, PSG recebe o Rennes pelo Campeonato Francês

Líder disparado do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain volta a campo neste domingo, contra o Rennes, no Parque dos Príncipes. Os donos da casa teriam o destaque do atacante Neymar, mas o brasileiro se lesionou no meio de semana, em partida pela Copa da França.

Mesmo sem Neymar, o PSG é favorito para o confronto, pois conta com a boa fase de Mbappé e Cavani. No entanto, do outro lado, o Rennes vive ótimo momento na temporada e vem de uma sequência positiva na competição. São quatro vitórias, um empate e uma derrota nas últimas partidas da liga.

Outro destaque da rodada será o confronto entre Amiens e Lyon. Enquanto os donos da casa lutam para não entrarem na zona de rebaixamento, os visitantes tentam embalar para voltarem à briga pela vice-liderança da Ligue 1.

Por fim, o jogo entre Nantes e Saint-Etienne foi adiado por conta do episódio com o atacante Sala. O argentino, que deixou o Nantes, desapareceu quando o avião em que estava não chegou a Cardiff, onde iria se apresentar ao clube galês da Premier League.

Confira os jogos deste domingo pelo Campeonato Francês:

Sexta-feira

Olympique 1 x 2 Lille

Sábado

Nice 2 x 0 Nimes

Guingamp 0 x 1 Reims

Dijon 2 x 0 Monaco

Strasbourg 0 x 0 Bordeaux

Domingo

12h Montpellier x Caen

14h Amiens x Lyon

17h Toulouse x Angers

18h PSG x Rennes