PSG alcança melhor início da história do Campeonato Francês

A vitória do Paris Saint-Germain sobre o Nice, neste sábado, por 3 a 0, garantiu ao time comandado por Thomas Tuchel um novo recorde no Campeonato Francês. O triunfo foi o oitavo em oito jogos disputados até o momento pela Ligue 1, o que corresponde ao melhor início de uma equipe na história da competição.

Na sétima rodada, a vitória sobre o Reims rendeu ao PSG o melhor início do clube na história do campeonato nacional. Poucos dias depois, os parisienses igualaram a marca obtida pelo Olympique de Lillois na temporada 1936/1937, quando este também começou a Liga Francesa com oito vitórias consecutivas.

Com os 100% de aproveitamento, o time do Parque dos Príncipes é líder absoluto do Campeonato Francês, com 24 pontos ganhos, nove a mais que o segundo colocado Saint-Etienne. Uma diferença considerável, importante na caminhada rumo ao bicampeonato nacional.

Tentando aumentar ainda mais o recorde, o PSG terá um desafio complicado no próximo final de semana. No domingo que vem, Neymar, Mbappé e companhia recebem o Lyon, em Paris, em encontro válido pela nona rodada da Ligue 1. Antes disso, no meio da semana, o adversário será Estrela Vermelha-SER, pela Liga dos Campeões, também na capital francesa.