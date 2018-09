Neymar marca dois e PSG vence o Nice fora de casa

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain visitou o Nice e conseguiu uma vitória tranquila pelo placar de 3 a 0, com dois gols de Neymar. Com o resultado, o PSG segue na liderança, com 24 pontos, com nove de vantagem para o segundo colocado, Saint-Etienne. Já o Nice, com 10 pontos, quatro a mais que o Monaco, time que abre a zona de rebaixamento, ocupa a décima primeira colocação.

O jogo começou movimentado, e logo no primeiro minuto, o PSG já conseguiu criar. Após trocar passes com calma, a bola chegou para Rabiot, que arriscou e parou na boa defesa do goleiro Benítez. Um minuto depois, foi a vez de Mbappé aparecer na ponta direita e chutar cruzado para nova defesa do arqueiro adversário.

Mesmo jogando fora de casa, o time parisiense tinha a bola nos pés a maior parte do tempo e controlava as ações do jogo. Aos 10 minutos, Diaby fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. Di Maria recebeu sozinho, sem goleiro, mas acertou a trave.

Aos 21, Kehrer fez jogada pela direita, foi ao fundo e cruzou para trás. Mbappé furou, e ela ficou limpa para Neymar na entrada da área. O camisa 10 teve espaço para ajeitar e, de pé direito, acertou um belo chute no canto esquerdo do goleiro para abrir o placar.

Mesmo após o gol, o time visitante continuou soberano na partida, e aos 42 minutos até conseguiu ampliar, mas o tento foi anulado. Marquinhos acionou Mbappé, o francês foi ao fundo e rolou para Neymar apenas empurrar para o fundo das redes. Após consultar o VAR, contudo, o árbitro viu impedimento no início da jogada e anulou o gol.

Logo no primeiro minuto da etapa complementar, Neymar acionou Mbappé dentro da área, e após driblar o goleiro, chutou em cima da zaga. No rebote, ela ficou limpa para Nkunku apenas empurrar o gol e ampliar o placar a favor do time visitante.

Aos 13 minutos, Neymar deu um belo chapéu em Cyprien, que já tinha cartão amarelo e apelou para a falta. Assim, o árbitro optou pela segunda advertência e o jogador foi para o chuveiro mais cedo, facilitando ainda mais a vida do PSG. Aos 21, após cobrança de escanteio, Marquinhos completou de cabeça, e a zaga do Nice apareceu para tirar em cima da linha.

Aos 33, Neymar novamente acionou Mbappé dentro da área, e o camisa 7 rolou para Choupo-Moting empurrar para o gol. No entanto, o árbitro viu impedimento no lance, e anulou mais um gol do time visitante. Aos 45, após cruzamento na área, Neymar subiu sozinho para cabecear muito bem, mas o goleiro adversário fez uma defesa espetacular e mandou para escanteio.

Já nos acréscimos, aos 46, Mbappé apareceu sozinho, cara a cara com o goleiro, e rolou para a chegada de Neymar. Livre, o camisa 10 finalizou para marcar o seu segundo na partida e fechar a vitória do líder do campeonato pelo placar de 3 a 0.