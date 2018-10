Pelo PSG, Neymar tem melhor início de temporada na Europa

Desde que chegou à Europa, Neymar coleciona na atual temporada, os melhores números, se somados gols marcados e assistências. Nos 15 primeiros jogos pelo Paris Saint-Germain, tem praticamente um gol por partida e já é o 20º maior artilheiro da história do clube da capital francesa.

Quando desembarcou no Velho Continente em 2013, nos 15 primeiros jogos, mesclando Barcelona e Seleção Brasileira, os números foram tímidos, anotando apenas cinco gols, oito assistências e 13 participações diretas em gols.

Na temporada 2014/2015, foi seu início mais goleador. Em 15 jogos, foram 17 gols, com outras 20 participações direitas. No entanto, o número de assistências abaixou para três. Na época, o Barcelona levou Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões da Europa.

Em 2015-2016, o número de gols caiu para 12, enquanto o de assistências cresceu, foram seis, nas 15 partidas disputadas. Na temporada seguinte, sua última com a camisa do Barça, foram 10 gols, 12 assistências e 22 participações diretas.

Os números mostram que a atual foi a sua melhor temporada europeia. Em 11 jogos pelo PSG e quatro pela Seleção, marcou 13 gols, sua maior marca de gols desde 14/15, além de 23 participações diretas em gols da equipe. O jogador comemorou os índices.

“Fico feliz com esses números e que minha temporada tenha começado bem assim! Tenho treinado muito para continuar ajudando meu time e manter uma boa média de gols. Agora é continuar trabalhando forte porque a temporada é longa”, afirmou o camisa 10 do PSG, que será poupado no jogo deste sábado contra o Amiens, pela Ligue 1.

