Neymar posta mensagem motivacional antes de jogo decisivo da Champions

A partida entre Liverpool e Paris Saint-Germain nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões está deixando muitos com os nervos à flor da pele. O brasileiro Neymar, porém, parece bastante focado e afirmou o que é ser forte em seu Instagram pessoal.

“FORTE. é ter energia na alma. é não ter medo, nem de sentimentos, nem de pessoas. é característica de quem faz acontecer. é ser dez em um, se for preciso. é ser preciso. é ser capaz de lutar. é ser entregue pra vida. é qualidade que no coração da gente, mora do lado da coragem. é um espírito rígido num ser humano firme. é ter dedicação num punho e paixão no outro. chegar de pé no fim do dia. todos os dias”, escreveu o craque.

O PSG entra em campo nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O adversário é o Liverpool, o segundo colocado do grupo C, atrás do Napoli, que é o líder. Neymar e companhia estão em terceiro, com cinco pontos, e tentam garantir uma passagem para as oitavas de final da competição.