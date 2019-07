Neymar não é relacionado pelo PSG para amistoso contra a Inter de Milão

Neymar ainda não voltará a campo pelo Paris Saint-Germain. Nesta quinta-feira, o clube francês divulgou a lista de relacionados para o amistoso contra a Inter de Milão sem o nome do camisa 10, que não viajará com o restante do elenco por questões físicas. A partida será disputada no próximo sábado (28), em Macau, na China.

O craque se recupera de uma entorse no tornozelo direito, sofrida no início de junho e que o tirou da disputa da Copa América deste ano com a Seleção Brasileira.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Junto com a relação, a equipe parisiense comunicou que Neymar, acompanhado de Presnel Kimpembé, permanecerá na cidade de Shenzhen, local onde o time está concentrado durante o tour asiático de pré-temporada. Segundo o PSG, os dois jogadores “darão continuidade ao trabalho físico individual com duas sessões diárias conduzidas pela comissão técnica”.

Insatisfeito no atual clube, o brasileiro já comunicou a Leonardo, diretor esportivo do PSG, a vontade de ser transferido. O principal desejo de Neymar seria um possível retorno ao Barcelona, de acordo com a imprensa europeia. Os catalães estariam interessados na contratação, mas teriam a intenção de envolver outros jogadores na negociação, hipótese descartada pelos franceses.

Como parte da preparação para o início da próxima temporada, o Paris Saint-Germain disputa um torneio amistoso na China. Depois da Internazionale, a equipe enfrenta o Sydney, na terça-feira (30), em Suzhou. No dia 3 de agosto, sábado, Neymar e companhia jogam contra o Rennes, pela Supercopa da França, em Shenzhen.