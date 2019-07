PSG não cogita envolver Neymar em troca e atacante pode permanecer na França

A novela envolvendo Neymar na janela de transferências ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira. Mesmo com o interesse de equipes como Barcelona, Real Madrid e Juventus, o Paris Saint-Germain não cogita envolver o atacante brasileiro em trocas com outro gigante europeu. A informação é do jornal francês “L’Equipe”, que adiciona que, no momento, o cenário mais realista é a permanência do camisa 10 nesta janela de verão.

Depois de desembolsar 222 milhões de euros (cerca de R$ 930 milhões) para contar com Neymar em 2017, o PSG tem a intenção de, pelo menos, recuperar integralmente este valor com uma eventual venda para outro clube. Caso contrário, os franceses não pensam em liberar o jogador, que jogaria mais uma temporada pelos parisienses.

Até o momento, o PSG recebeu apenas uma proposta oficial, que foi rejeitada imediatamente. O Barcelona ofereceu 40 milhões de euros (cerca de R$ 170 milhões) mais Philippe Coutinho e Rakitic para contar novamente com o atacante brasileiro.

O jornal francês também desmentiu as especulações que apontavam um possível interesse do PSG em contar com Gareth Bale, que está prestes a deixar o Real Madrid. Recentemente, Dybala também teve seu nome ligado ao clube de Paris.

Neymar está confirmado na viagem de pré-temporada do PSG à China. O time fará dois amistosos no país, primeiro contra a Internazionale, em Macau, no próximo sábado, às 8h30, e depois contra o Sydnei FC, na terça-feira que vem, em Suzhou. Na sequência, o clube enfrentará o Rennes, no dia 3 de agosto, em partida que decidirá o título de Supercopa da França, na cidade de Shenzen.