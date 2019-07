Neymar não é relacionado para último amistoso de pré-temporada do PSG

Neymar não entrará em campo para defender o Paris Saint-Germain nos amistosos de pré-temporada. Ausência nos confrontos contra Dynamo Dresden, Nuremberg e Inter de Milão, o atacante brasileiro treinou mais um dia em Shenzhen, onde o grupo parisiense está concentrado na China, e não viajou com a delegação para Suzhou, região em que o time enfrenta o Sydney FC, nesta terça-feira, no último jogo preparatório antes da estreia oficial.

Após sofrer uma ruptura ligamentar no tornozelo direito no início de junho, em amistoso da Seleção Brasileira com o Catar, antes da disputa da Copa América, o jogador acabou cortado do torneio continental, mas está em fase final de recuperação, tanto que é chegou a jogar bola em um evento realizado em seu instituto, em Santos, antes mesmo de se reapresentar ao clube francês.

Com o nome especulado em vários clubes do continente europeu, como Real Madrid e Barcelona, Neymar viajou com o elenco do PSG à China, participou de evento promovidos por patrocinadores, entre eles o lançamento do novo uniforme da equipe, e trabalhou com o restante dos companheiros mesmo sem ser relacionado para as partidas.

O duelo contra o Sydney é o último amistoso do time parisiense na pré-temporada. Depois, no sábado, os comandados de Thomas Tuchel disputam o título da Supercopa da França diante do Rennes, em duelo que Neymar não poderá participar porque está suspenso por ter agredido um torcedor na temporada passada.

Desse modo, a tendência é que o brasileiro volte aos gramados apenas no dia 11, quando o Paris Saint-Germain estreia no Campeonato Francês diante do Nîmes, no Parque dos Príncipes.