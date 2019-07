Neymar não deve voltar ao PSG e pode acertar com Barça nas próximas horas

De férias no Brasil, Neymar não deve se reapresentar no Paris Saint-Germain caso não acerte sua transferência para o Barcelona. Isso é o que garante o jornal catalão Sport. A publicação desta segunda-feira trazia a manchete: “Neymar: do Brasil a Barcelona sem escalas”.

Segundo o jornal, o craque brasileiro deve seguir pressionando o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi. Neymar não tem nenhuma intenção de se apresentar em Paris, no dia 8 de julho, muito menos participar da pré-temporada na China. Segundo o Esporte Interativo, uma reunião entre os representantes de Neymar e o Barça está programada para esta terça-feira.

As negociações entre os dois clubes teriam esquentado. De acordo com a publicação, a diretoria parisiense já aceita negociar o brasileiro por um valor abaixo de 200 milhões de euros (R$ 866 milhões). O Barcelona deve baixar o valor envolvendo um, dois ou até três jogadores na operação.

Neymar vive um momento muito conturbado em sua carreira. Ele sofreu uma lesão no tornozelo em amistoso contra o Catar, que o tirou da Copa América. Fora das quatro linhas, o craque da Seleção Brasileira enfrenta uma acusação de estupro.