Técnico do PSG celebra vaga na final da Champions e diz se estuda poupar na reta final do Francês

Neste domingo, o Paris Saint-Germain recebe, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, a equipe do Brest pela 33ª rodada do Campeonato Francês. Em entrevista coletiva, o treinador Luis Enrique celebrou alcançar mais uma final de Liga dos Campeões pelo clube parisiense e projetou o último confronto em casa na temporada.

“Estamos muito felizes pelos torcedores e por todo o clube por disputar mais uma final de Champions League. Quando pensamos na nossa trajetória, nas lesões… Só podemos estar felizes. Estamos ansiosos para disputar essa final nessa cidade magnífica que é Budapeste”, disse o treinador.

Luis Enrique: "We will aim to play a great match for the last one at the Parc of the season" 💬 The replay of the press conference is available now on YouTube. 🎙️ 📺➡️ https://t.co/czoP7C6j90 pic.twitter.com/wsqjiqok7S — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 9, 2026

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Luis Enrique também aproveitou a coletiva para projetar o confronto contra o Brest, o último da temporada dentro do Parque dos Príncipes.

“É o nosso último jogo da temporada em casa. Naturalmente, queremos fazer uma grande partida. Temos a possibilidade de cumprir um dos nossos objetivos mais importantes, que é conquistar a Ligue 1. É nisso que vamos focar”, acrescentou.

Sobre o uso dos jogadores titulares nas últimas partidas da Ligue 1, o técnico espanhol disse que irá analisar o que cada jogador precisa para chegar 100% na final da Champions, no próximo dia 30.

“Vamos ver como as coisas evoluem, mas faremos como sempre. Vamos prestar atenção na condição física dos jogadores, mas, para disputar uma final de Champions League, é preciso ter minutos de competição. E vamos cuidar do tempo de jogo que cada atleta precisa para chegar à final no nível ideal de frescor”, finalizou.