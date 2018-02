Neymar marca 350ª gol da carreira e líder PSG supera Lille

O atacante Neymar marcou pela 350º vez na carreira durante a tarde deste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Francês. No Estádio Pierre-Mauroy, com um belo gol de falta anotado pelo brasileiro de 25 anos, o Paris Saint-Germain ganhou do Lille por 3 a 0.

Com 62 pontos ganhos, o PSG permanece na primeira colocação do torneio nacional. O Olympique de Marselha, que goleou o Metz por 6 a 3 na sexta-feira, figura no segundo lugar com 11 pontos a menos. Já o Lille, com 25 pontos, aparece no 18º posto, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Pela 25ª rodada do Campeonato Francês, o PSG volta a campo no próximo sábado para defender a liderança confortável diante do Toulouse, na condição de visitante. No mesmo dia, o Lille encara o Nantes, no Estádio La Beaujoire.

No primeiro tempo, após Edinson Cavani desperdiçar grande chance, o PSG inaugurou o marcador apenas aos 45 minutos. Em lance pela esquerda, Neymar tentou acionar o uruguaio, que estava impedido. A zaga do Lille cortou e a bola sobrou para conclusão certeira de Yuri Berchiche.

O PSG aumentou sua vantagem aos 31 minutos da etapa complementar, quando Cavani recebeu de Daniel Alves e sofreu falta na entrada da área. Neymar ganhou a concorrência do uruguaio para cobrar e bateu colocado, no ângulo direito de Mike Maignan, marcando o 350º gol de sua carreira.

Com o Lille praticamente entregue, o PSG encerrou o marcador aos 41 minutos do segundo tempo. O jovem argentino Giovani Lo Celso recebeu na entrada da área, percebeu Maignan adiantado e, com um toque sutil, encobriu o goleiro adversário para fechar o placar.

Confira outros resultados deste sábado pelo Campeonato Francês:

Amiens 0 x 2 Saint-Etienne

Montpellier 2 x 1 Angers

Nice 0 x 1 Toulouse

Strasbourg 0 x 2 Bordeaux