“Neymar é o melhor do mundo”, afirma treinador do PSG

Principal jogador do PSG e uma das grandes estrelas do cenário mundial, Neymar está em processo de adaptação ao novo clube e também ao futebol francês. No entanto, o craque brasileiro não cansa de surpreender Unai Emery, técnico do time parisiense que afirmou que, para ele, a chegada do atacante mudou a equipe de patamar e mesmo sem ter recebido a premiação, já é o melhor jogador do mundo.

“É um jogador do topo, é o melhor do mundo. É um atleta totalmente diferente dos demais, mas aqui gostaríamos que ele seja mais um, pois somos uma equipe”, ressaltou o treinador, que está no comando do Paris Saint-Germain desde 2016. O espanhol já elogiava o brasileiro mesmo antes de sua contratação ser oficializada, no começo de agosto.

O treinador também falou sobre o próximo confronto do Campeonato Francês, contra o Toulouse. “É verdade que, na última temporada, o Toulouse teve um bom jogo contra nós. Neste ano a equipe voltará com uma boa mentalidade, muita motivação e inveja. As equipes que vêm aqui fazem muito trabalho defensivo. O Toulouse também tem bons jogadores. Esta temporada será diferente. Queremos continuar o nosso planejamento para melhorar e ganhar”, afirmou Emery durante a entrevista coletiva.

Quando perguntado sobre a situação do PSG, o técnico foi bastante enfático e disse que as perspectivas são as melhores, já que o time tem capacidade de brigar por todas as competições. “Queremos ser mais fortes do que a temporada passada. A equipe começou bem no domingo, é uma oportunidade para demonstrar que somos fortes”, finalizou o treinador.

O Paris Saint-Germain enfrenta o Toulouse no domingo, às 16 horas, e o clube é um dos cinco que ainda estão 100% na competição ( duas vitórias em dois jogos). Além disso, esta será a primeira vez que Neymar jogará com a camisa parisiense no Parc des Princes, aumentando ainda mais a expectativa do confronto.