“Não tenho medo dele”, avisa próximo marcador de Neymar

Contratação mais cara da história do futebol, por 222 milhões de euros (aproximadamente R$ 822 milhões), a ida de Neymar para o Paris Saint-Germain consagrou o clube francês como o principal time do país e um dos mais fortes no cenário europeu. No entanto, o zagueiro Kelvin Amian, atualmente no Toulouse e próximo adversário dos parisienses, afirmou que sabe muito bem como o brasileiro joga e que por isso diz que não teme enfrentá-lo no próximo domingo.

“Neymar é um dos melhores jogadores do mundo, e estou feliz por poder enfrentá-lo, mas não tenho medo dele. Vi a estreia dele contra o Guingamp, jogaram bem, mas eu sei como ele joga”, ressaltou o jovem defensor em entrevista coletiva concedida para falar sobre o confronto entre o Toulouse contra o PSG, válido pela terceira rodada do Campeonato Francês.

Com apenas 19 anos, Amian é uma das promessas da nova geração do futebol francês e tem contrato com o Toulouse até o fim da temporada 2020/2021.O atleta participou de 16 partidas desde que foi contratado pela equipe em 2016, e apesar de ter passagem em quase todas as seleções de base da França, o jogador ainda não foi convocado pelo atual técnico da seleção principal, Didier Deschamps, e não deve estar no grupo que irá para a Copa do Mundo de 2018.

Quanto ao craque brasileiro, Neymar fez sua estreia no último domingo, quando o PSG visitou o Guingamp e venceu por 3 a 0, com ótima atuação do jogador. O atacante deu uma bonita assistência para o gol de Cavani e marcou o último gol do jogo, primeiro dele com a camisa do clube francês. A expectativa é pela primeira aparição do atleta na Liga dos Campeões, principal objetivo do time.