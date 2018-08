Neymar diz que seria complicado enfrentar o Barça na Liga dos Campeões

Na manhã desta segunda-feira, Neymar esteve em Barcelona por conta de compromissos publicitários, e aproveitou para visitar o centro de treinamento do clube catalão e rever os ex-companheiros de equipe. Depois de publicar fotos nas redes sociais com Ter Stegen, Rakitic, Suárez e Arthur, o camisa 10 do Paris Saint-Germain conversou com o jornal Mundo Deportivo e a emissora TV 3.

Perguntado sobre um possível encontro entre PSG e Barcelona na próxima Liga dos Campeões, o brasileiro confessou que não seria um duelo fácil.

“Seria muito complicado enfrentar o Barcelona na Champions. Como clube, não gostaria de encará-lo”, disse.

Desde o final da última temporada europeia, sobretudo após a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, a imprensa internacional vem especulando fortemente sobre a ida de Neymar para o clube madrilenho. O jogador, contudo, foi sucinto ao falar sobre o assunto.

“Tenho contrato com o PSG e ficarei lá”, garantiu.

Neymar Jr chegou ao Paris Saint-Germain em agosto de 2017 e tem contrato até o dia 30 de junho de 2022. Pelo clube francês, entrou em campo 34 vezes, marcou 31 gols e deu 31 assistências.