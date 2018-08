Neymar visita CT do Barcelona, reencontra amigos e posta foto com Arthur

Neymar saiu do Barcelona em 2017, mas ainda possui muitos amigos por lá. Em uma brecha de sua agenda no Paris Saint-Germain, o craque foi até a cidade por conta de um compromisso publicitário e aproveitou a ocasião para visitar o centro de treinamento do clube e reencontrar antigos companheiros, como Ter Stegen, Suárez e Rakitic na manhã desta segunda-feira. Além deles, Neymar também registrou seu encontro com Arthur, ex-jogador do Grêmio e contratado na última janela de transferências.

Nas imagens, publicadas na função stories do Instagram, o camisa 10 aparece ao lado de Arthur, que retribuiu o carinho em sua própria rede social, onde escreveu “fenômeno”. Neymar também brincou com Ter Stegen e Luis Suárez, a quem chamou de “Gordito”.

Segundo a imprensa espanhola, o brasileiro tem um compromisso junto do zagueiro Piqué e do golfista Sergio Garcia em um hotel em Barcelona. Ele só atua pelo PSG novamente no final de semana, quando enfrenta o Nimes, pela quarta rodada do Campeonato Francês.

No último final de semana, o craque atuou no meio, posição diferente da que vinha desempenhando, armando mais as jogadas. Por conta disso, ele teve atuação bastante elogiada pela imprensa francesa e foi ovacionado pela torcida após a partida, vencida pelo clube francês por 3 a 1.