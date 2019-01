Neymar desabafa após lesão: “Que seja a tua vontade, Deus”

O atacante Neymar volta a sofrer com o terrível fantasma das lesões, depois de sair chorando de campo na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Strasbourg pela Copa da França. Novamente com uma contusão no quinto metatarso do pé direito, mesmo local que o atrapalhou no ano passado, ele se apegou à fé para superar o difícil momento.

Em sua primeira manifestação após a contusão, Neymar escreveu nas redes sociais: “Que seja feita a tua vontade, Deus”.

No ano passado, pouco antes da Copa da Rússia, Neymar passou por uma cirurgia e não voltou a atuar pelo time francês no restante da temporada 2017-18, só retornando às atividades na preparação da Seleção Brasileira para a Copa da Rússia, já em junho.

Em comunicado oficial nesta quarta-feira à noite, o PSG não deu grandes detalhes, mas confirmou “uma reativação da lesão no quinto metatarso”. Já existe o receio de Neymar ficar um grande tempo afastado dos gramados, o que prejudicaria até a Seleção Brasileira na Copa América, marcada para os meses de junho e julho.

Ao PSG, a baixa de Neymar seria um grande golpe no sonho da conquista da Liga dos Campeões. A equipe francesa volta a jogar na competição no dia 12 de fevereiro contra o Manchester United, pelas oitavas de final da competição.