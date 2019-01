Neymar compara luta contra lesões com filmes de super-herói

Depois de o PSG divulgar nesta quarta-feira que Neymar ficará cerca de 10 semanas fora devido à lesão no quinto metatarso do pé direito, o atacante foi às redes sociais para demonstrar otimismo em sua recuperação.

“Típico filme de Super Herói… No começo parece que vai dar tudo errado né, aí vem o final e nos mostra que LUTAR por seus objetivos vem a vitória”, escreveu o atleta em seu Instagram.

O craque brasileiro foi à Espanha para iniciar seu tratamento, de acordo com comunicado do Paris Saint-Germain. “Neymar viajou a Barcelona nesta quarta-feira apenas como parte do protocolo médico estabelecido pelo PSG para tratar sua lesão no pé direito”.

Sua volta prevista aos campos coincide com as datas de início das quartas de final da Liga dos Campeões, entre 9 e 10 de abril. Nas oitavas, o brasileiro não poderá entrar em campo no duelo entre o PSG e o Manchester United, nos dias 12 de fevereiro e 6 de março.

